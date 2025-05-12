Вони вже бояться, – офіцер бригади "Рубіж" назвав найбільші проблеми росіян

Хоч російські окупанти переважають у кількості та засобах ураження, але ворожа армія також має серйозні проблеми. Російське командування про це знає, втім не поспішає щось виправляти.

Окупаційна армія виснажується, а страх ворога стає дедалі помітнішим. Як розповів 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, російські підрозділи відчувають проблеми з логістикою.

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Для Росії дрони цінніші, ніж бійці

Українські безпілотники порушують ворожу логістику, також це має великий психологічний вплив. З радіоперехоплень вдалося почути, як один з командирів противника дав наказ своїм військовослужбовцям збивати абсолютно всі дрони над його позиціями.

Вони просто банально бояться і не хочуть розбиратися, чи це свої дрони, чи чужі. Настільки їм надокучають наші БпЛА. Отже, противник має дуже багато проблем,

– сказав офіцер.

Це впливає на інтенсивність бойових дій та стан російської армії, але не так суттєво. Попри це, самі окупанти часто скаржаться на проблеми всередині війська. Наприклад, говорять, що дрони є важливішими для їхнього командування, ніж життя людей. Тому піхоту не шкодують і відправляють на штурми.

"Російська піхота – це не основне джерело ураження наших позицій. Піхоту використовують у деяких випадках виключно для того, щоб наші позиції виявити. Тобто коли мала ворожа група підходить до позицій, то, скоріш за все думає, що йде нас штурмувати, але це не так", – зауважив Володимир Черняк.

Їхнє командування розуміє, що ворожу групу знищать ще у дорозі, але дрон-розвідник зможе виявити, звідки ми відкривали вогонь і так знайти українські розрахунки.

Справді, бронетехніку, дрони окупанти цінують значно більше, ніж життя військовослужбовців. Це особливо помітно під час штурмів на мотоциклах. Звісно, ворог міг використати бронетехніку, щоб прикрити бійців, але цього не робить. Росії байдуже на безпеку свого особового складу.

До слова, військовий додав, що російська армія не дотримується перемир'я. Проти України використовують всі типу озброєння. Штурмові дії піхоти дещо менші, але вони пов'язані не з переговорами, а з потребою у ротації.