Темпи просування знижуються: коли Росія може знову посилити штурми

Наступ росіян на фронті дещо сповільнився, але ворог не відмовився від своєї головної мети. Військові підтверджують, що вже незабаром окупанти можуть відновити ще сильніші штурмові дії.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що певне сповільнення триває майже 2 місяці. Ще в січні 2022 року російські загарбники продовжували посилено штурмувати Покровськ.

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Чому росіяни сповільнилися

Ворог також може відчувати брак резервів, техніки, особливо важкої та броньованої. Під час бойових дій вони зазнали великих втрат, наприклад, у танках, артилерії – все це впливає на загальну ситуацію.

Треба враховувати, що ворог фактично не зупиняв свій наступ з моменту захоплення Авдіївки взимку 2024 року. Просування у межах Донецької області продовжувалося. Такі бої могли виснажити противника.

До того ж в певний момент російське командування вирішило звернути більше уваги на Курську область. Туди відправили підрозділи, які мали б підсилити підрозділи на Донеччині,

– зауважив Андрій Крамаров.

Зміна акцентів, перекидання військ на Курщини зіграло свою роль. Крім того, відбулося посилення позицій Збройних Сил України. Високу ефективність показали наші безпілотні системи. Тактична авіація завдала суттєвих ударів по позиціях противника.

Все це в комплексі знизило темпи просування росіян, найперше в Донецькій області, де вони концентрували найбільше зусиль,

– додав військовий експерт.

Можна відзначити, що свою стратегічну мету на 2024 рік, тобто захоплення Покровська, вони не виконали. Окупанти розглядали місто як майбутній плацдарм, з якого далі можна рухатися на Слов'янськ і Краматорськ.

Коли ворог може посилити штурми

Окупанти впритул підійшли до Покровська, але захопити місто не змогли. Вони хотіли діяти за аналогією з Авдіївкою, коли їм вдалося створити плацдарм, новий оперативний простір і просуватися вперед. Цього разу ситуація виявилася іншою.

Більшість своїх окупаційних "надбань" вони здійснили у 2024 році. Ймовірно, свої завдання на Курщині окупанти виконали, але забирати сили з прикордоння не планують, щоб створювати загрози для ЗСУ.

На Донецькому напрямку росіяни активно проводять доукомплектування як особовим складом, так і технікою, є часткова ротація. Я погоджуюсь з командуванням 3 штурмової бригади, що у другій половину квітня – на початку травня, варто знову очікувати нових дій з боку Росії,

– підкреслив Андрій Крамаров.

На це вплине покращення погодних умов, підвищення боєздатності. Незмінним пріоритетом для ворога залишається повна окупація всієї Донецької області.