Вкид про "корейський сценарій": як Кремль благає Україну про переговори

В інформаційному просторі знову вибухнула теза про те, що на Заході нібито серйозно розглядається питання того, аби завершити війну в Україні за корейським сценарієм. Тобто, партнери України буцімто готові погодитися на розділення України на дві частини.

Цю тезу виніс на публічне обговорення колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, посилаючись на доповідь американського аналітичного Центру RAND. Секретар РНБО Олексій Данілов вже критично відреагував на таку заяву, наголосивши, що жодного поділу не буде. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій дослідив, звідки взялася така інформація і навіщо вона вкидається в інформаційний простір.

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Вкид Арестовича: як кремлівська пропаганда розкрутила тему закінчення війни

Отже, Олексій Арестович знову закинув тезу про те, що нібито перемога України буде зовсім не така, якою її уявляє більшість українців. Він припустив, що вихід із цієї війни може бути зовсім не таким, як це нам здавалося три місяці тому, після успіху херсонської операції.

Мовляв, для перелому у війні потрібно близько 400 тисяч ідеально підготовлених вишколених солдатів із натовською зброєю. І, за його словами, нам не варто очікувати, що такі сили з'являться в Україні в найближчий рік.

Як каже Арестович, нібито на Заході, розуміючи це, вже припускають для України сценарій двох Корей. Тобто створення умовної Південної Кореї з гарантіями безпеки.

Цю заяву Арестовича одразу ж розтиражували пропагандистські ЗМІ в тому ключі, що в Україні нібито заговорили про поділ країни. Після цього колишній радник ОП заявив, що він лише "розглядає різні сценарії", які також обговорюються і на Заході.

Зокрема, Арестович згадав про американський аналітичний Центр RAND, який також розглядає такий сценарій. І російська пропаганда вже розкрутила з цього тезу про те, що нібито аналітичний Центр RAND вже поклав на стіл Байдена певний звіт, який і доводить, що нібито єдиний вихід із цієї війни – це розділити Україну.

Тож, на такий вкид вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, який заявив, що жодного поділу України за корейським сценарієм не буде.

Росіяни наразі намагаються усвідомити, що у них немає жодного шансу захопити українські території. Тому вони почали порушувати питання переговорів. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав чотири прості вимоги України:

звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими,

відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли,

гарантії безпеки для України,

відповідальність.

Що не так зі звітом, на який посилається Арестович

Втім, слід звернути увагу на звіт аналітичного Центру RAND, на який посилається Арестович.

Ще наприкінці січня RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою "Як уникнути довгої війни" між Росією та Україною. Цей звіт одразу ж починається зі слів про те, що жодна з країн не досягне "абсолютної перемоги" над іншою.

Аналітики наголошують, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію. Одразу ж є натяк на те, що треба вже зараз сідати за стіл переговорів.

У дослідженні прямо стверджують – Україна не переможе, що вже насторожує. Автори пропонують можливі варіанти закінчення російсько-української війни:

абсолютна перемога,

перемир'я,

політичне врегулювання.

Говорячи про абсолютну перемогу, експерти посилаються на визначення, згідно з яким "переможець встановлює нове керівництво в переможеній державі, окупуючи або анексуючи територію противника...".

Однак Україна ніколи не заявляла, що прагне захопити Росію. Це маячня! Але аналітики стверджують, що якщо Україна просто повернеться до своїх кордонів 1991 року, Росія все ще матиме змогу завдавати ударів за допомогою флоту та авіації.

Отже, як кажуть аналітики, оскільки жодна зі сторін не має можливостей для досягнення абсолютної перемоги, війна має закінчитися переговорами. Перемир'я в Україні, очікують експерти, заморозить лінію фронту і призведе до довгострокового припинення активних бойових дій.

А далі найцікавіше: "Росія припинить спроби окупувати додаткові українські території та припинить ракетні удари по українських містах та інфраструктурі. Українські Збройні сили в такому разі припинили б свої контрнаступи – удари по утримуваних Росією районах України і по самій Росії. Збережуться невирішені територіальні питання, які будуть оскаржуватися політичним та економічним шляхом, а не військовим".

У цьому й розкривається натяк на корейський сценарій для України!

І це ще більше насторожує, адже, здавалося б, мова йде про американський аналітичний Центр. Тим паче це насторожує, коли видання The Washington Post оприлюднило дані опитувань серед американських демократів та республіканців. Більшість останніх закликає реально віддати Путіну частину України.

Кремлівський слід: хто насправді стоїть за дослідженням американців

Це дійсно жахає, адже США є головним нашим партнером. Однак тут варто звернути увагу на історію Центру RAND та на автора дослідження. RAND – дійсно авторитетний дослідницький центр у США, але ще з часів нападу Росії на Грузію у 2008 році його підозрюють у роботі на росіян.

Автор статті Семюел Шарап свого часу був запрошеним науковцем у Московському центрі Карнегі, був стипендіатом програми Фулбрайта в Московському державному інституті міжнародних відносин – МГИМО. Шарап також є запрошеним експертом у кремлівському дискусійному клубі "Валдай", де Путін щороку пояснює, яким має бути "правильний" аналіз політики Росії.

Окрім того, Шарап відомий тим, що раніше вже пропонував аналогічний підхід до розв'язання проблем окупованих Росією територій Грузії – коштом інтересів Грузії на користь Росії. Мовляв, можна просто поділитися територіями і тоді війна одразу ж закінчиться. А ще Шарап у листопаді 2021 року вже пропонував просто віддати Донбас та Крим Путіну, аби уникнути війни.

І тепер до цього всього цього додаємо сьогоднішню заяву Данілова, про те, що Кремль розуміє, що захопити Донбас йому буде вкрай складно, а тому наразі засилає перемовників на Захід, аби Захід почав змушувати Україну на переговори. Тож, висновки робіть самі – немає ніякого корейського сценарію для України.