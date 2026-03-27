"За життя на своїй землі": Путін нафантазував нові "дикі" причини війни проти України
- Путін висловив подяку російським солдатам за "вірну службу" під час війни проти України.
- Він заявив, що російські військові "борються за Росію", щоб жити "на своїй землі".
Диктатор Путін 27 березня видав нову порцію "фантазій" про причини війни проти України. Він також дякував російським солдатам, які вбивають українців, "за вірну службу".
Про це повідомляють пропагандистські "РІА-Новості".
Дивіться також Путін надихає нас, – президент Ірану подякував Росії за "натхнення" у війні зі США
Що сказав Путін про війну?
Президент країни-терористки передав "слова підтримки" та "особливу подяку за вірну службу батьківщині" бійцям та командирам так званої "спеціальної військової операції".
Він заявив, що ці окупанти "борються за Росію", щоб жити "на своїй землі".
В цю саму хвилину перебуваєте на бойових позиціях, на вогняних рубежах, впевнено ведете важку бойову роботу. Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків. На своїй землі,
– плів Путін чергові позбавлені здорового глузду заяви.
А ще він блеяв про "священне історичне право" росіян говорити "рідною мовою" та шанувати предків – "справжніх героїв". Не забув диктатор нагадати, як "треба" берегти заповіти та віру батьків, дідів та прадідів.
Останні новини Росії
Рівень довіри до Путіна серед росіян знизився до 75%. Це найнижчий показник з початку війни проти України. Про недовіру до нього заявили близько 20,1%, а 18,3% – не схвалюють діяльність диктатора через затяжну війну та економічні труднощі.
Тим часом Путін наказав олігархам скинутися грошима на війну. Але речник Кремля почав відхрещуватися від цього, заявивши, що "це не примус", а таку ідею запропонували самі олігархи.
Водночас диктатор на закритій зустрічі з олігархами заявив про намір захопити всю територію Донецької області.