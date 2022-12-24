"Вічно триматиму тебе за руку": мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим

Жорстока війна, яку розв'язав Путін, щодня забирає життя наших воїнів. Фото, де дівчина військового, який загинув під Бахмутом, тримає свого коханого за руку в морзі, облетіло усі соцмережі.

Після смерті коханого Алла Карпенко на своїй сторінці у фейсбуці почала ділитись переживаннями та спогадами про військовослужбовця. Нещодавній її пост викликав хвилю співчуття у соцмережах та зворушив кожного, хто його бачив.

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Що відомо про загиблого героя

Євгеній Базилевський служив у Десантно-штурмових військах. Загинув військовослужбовець під Бахмутом, мужньо захищаючи Україну.

21 грудня Євгенія поховали з усіма урочистостями у Києві на Алеї Героїв. Алла Карпенко розповіла, що під час церемонії поховання їй передали берет Десантно-штурмових військ, прапор України та шеврон з їжачками від побратимів.

Речі, які передали Аллі на похороні коханого / Фото Алла Карпенко

Ці предмети будуть нагадувати їй про коханого, який загинув, мужньо захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави.

"Не вмирає лише любов"

Дівчина загиблого бійця каже, що не вірить у те, що герої не вмирають.

Я бачила, як вмирають Герої – вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. А якби всі, кого чекали, повертались, то це було б занадто легко у цьому клятому світі,

– написала Карпенко.

Вона каже, що рано чи пізно про загиблих забудуть всі. Але, за словами Алли, воістину, не вмирає лише любов. Вона "притуплюється, але її так легко не позбутися".

"Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла", – написала дівчина.

Ситуація в Бахмуті: найважливіше

Від травня ворожі війська намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині, особливо ситуація загострилася восени цього року. Ворог зазнає колосальних втрат, але не полишає спроб захопити місто.

Окупанти використовують тут традиційну для ворожої армії тактику "випаленої землі" – вогнем артилерії та іншої зброї, росіяни рівняють Бахмут з землею.

Президент Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут. Він зазначив, що ворог залишає там випалену землю.

Окупанти місяцями намагаються загарбати місто. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що окупація Бахмута є ідеологічним завданням для ворога.

У мережі показали, яким тепер є на вигляд Бахмут. Росіяни з артилерії та мінометів знищують цивільну інфраструктуру та намагаються розв'язати вуличні бої.

24 канал приносить щирі співчуття родині й близьким загиблого Героя!