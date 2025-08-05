Хоча доброволиця Анна активно займалася творчістю, брала участь у культурних проєктах і мала безліч планів на життя, вона все-таки вирішила приєднатися до війська. До такого рішення її підштовхнула болюча втрата.

Доброволиця та пілот БпЛА, вокалістка творчого об'єднання МУР Анна розповіла 24 Каналу, що переломний момент стався 14 липня 2022 року. У цей день російська ракета "Іскандер" влучила у центр Вінниці.

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Про рішення стати добровольцем

У момент прильоту ракети у приміщенні тривав саундчек, де звукоінженером був хороший друг Анни. На жаль, він загинув.

Це стало такою піковою нотою. Після цього я сказала, що йду хоча б навчатися. А коли ти стаєш на цей шлях, то він тебе затягує, розумієш – хто як не ти,

– казала Анна.

Пережиття цієї втрати далося їй дуже важко. У цей час дівчина мала концерт за кордоном. Вранці 14 липня почали сипатися дзвінки людей, які не могли зв'язатися зі своїми рідними. Панував хаос, ніхто не міг зрозуміти, що сталося.

Я приїжджаю на локацію, де мав бути концерт. Це центр Парижа, всередині багато місця, грає музика, а мені дзвонить дівчина Жені й каже, що його не стало. Тепер я ненавижу Париж,

– пригадала Анна.

Найважче було нареченій Євгена – Дарині. Хлопець вирішив повернутися в Україну, хоча був за кордоном. У нього з'явилася "робота мрії", як він любив казати. Тому приїхав з Чехії, освідчився дівчині, а через кілька днів його життя забрала російська ракета.

Його загибель було дуже важко пережити. Гурт взяв паузу у творчій діяльності. Лише через рік вдалося відновити діяльність. Мама Євгена підтримала таке рішення.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року загинуло 27 людей, серед них 3 дитини. Окупанти спрямували по місту 3 ракети. Влучання прийшлося по будинку побуту "Ювілейний". Також згоріла клініка "Нейромед", в якій були люди.