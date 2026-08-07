Захист Донеччини, удари по НПЗ та антибалістика: Зеленський розповів про доповідь Драпатого

Українське військове керівництво опрацювало нові кроки для посилення оборони на Донеччині та захисту неба від російських атак. Сили оборони продовжують не лише стримувати штурми окупантів, а й завдавати відчутних ударів по їхніх стратегічних об'єктах у глибокому тилу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Які успіхи України на полі бою?

Основну увагу під час доповіді зосередили на обороні Костянтинівки, Слов'янська та загалом усієї Донеччини. За словами глави держави, українські підрозділи повністю виконують бойові завдання, ефективно відбивають російські штурми, ліквідовують спроби інфільтрації ворога та послідовно знищують противника. Також військове командування має чітке розуміння, як посилити цей напрямок.

Окрім обстановки на лінії зіткнення, під час зустрічі порушили питання далекобійних санкцій проти Росії. Зокрема, удари по Ярославському нафтопереробному заводу принесли хороші результати.

До того ж головком доповів президенту щодо протидії російській балістиці та комунікації з американською стороною. Зеленський запевнив, що Україна активно працює над отриманням нових пакетів з ракетами для систем ППО.

Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію,

– додав український лідер.

Крім того, Зеленський та Драпатий обговорили кадрові питання у Збройних Силах.

Нагадаємо, Україна готує нову санкційну операцію проти Росії. Очікується, що вона має посилити тиск на агресора та ускладнити роботу його військово-промислового комплексу.