Атака "Шахедів" на Україну, Росія тисне на фронті: хронологія 1343 дня війни

В Україні розпочалася та триває 1343 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Наші військові продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, не даючи росіянам прорватися.

Про головні події дня станом на 28 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Обстріл України "Шахедами", атака дронів на Москву: хронологія 1342 дня війни