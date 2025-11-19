11:30, 19 листопада

За даними Терехова, внаслідок атаки на Харків постраждало 46 людей, серед них – дві дівчинки 9 і 13 років. Частину осіб шпиталізували з осколковими пораненнями.

Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Слобідському районі. Там пошкодило дахи та фасади.

Є певні збої у роботі міського транспорту та електропостачанні.

Також були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет "Сільпо", прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. В останньому вилетіла більшість вікон і частково зруйнована огорожа.

Також руйнування зафіксували у житлових кварталах Основ’янського району. Ще один "Шахед" вибухнув на парковці багатоповерхівки.

Обстеження територій триває, і кількість пошкоджень, найімовірніше, зросте. Поки що у двох районах руйнувань зазнали 40 будинків, вибиті 3145 вікон. Крім цього, знищені й пошкоджені десятки цивільних авто,

– повідомив Терехов.

Ремонту потребують три міські тролейбуси та кілька ділянок мереж вуличного освітлення.