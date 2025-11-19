Про наслідки російських обстрілів та ситуацію на полі бою оперативно повідомляє 24 Канал.
Які головні новини 19 листопада?
У Тернополі одна з багатоповерхівок горить, інша – зруйнована з 2 по 9 поверх
У Харкові дрони влучили у будинки, "Сільпо", ліцей та магазини
– повідомив Терехов.
Трамп направив до України делегацію Пентагону для перезапуску мирних переговорів, – WSJ
Росія цілила по енергетиці Івано-Франківщини: є постраждалі
Вміст хлору у повітрі в Тернополі перевищує норму у 6 разів
Після атаки на Львів є зміни у русі транспорту
У передмісті Львова через росыйську атаку спалахнула масштабна пожежа
Задимлення у Львові через російську атаку / Фото Садового
На Львівщині Росія вдарила по енергооб'єкту
Росія атакувала Тернопіль ракетами та дронами
США можуть дозволити продаж Україні ЗРК Patriot і обладнання до нього
У Тернополі російська ракета зруйнувала багатоповерхівку з 2 по 9 поверх, інша будівля горить.
До рятувальної операції залучено авіацію, мобільні центри швидкого реагування, "Дельту", кінологів, важку інженерну техніку, психологів. На місце прямують додаткові бригади із сусідніх областей.
Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею.
За даними Терехова, внаслідок атаки на Харків постраждало 46 людей, серед них – дві дівчинки 9 і 13 років. Частину осіб шпиталізували з осколковими пораненнями.
Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Слобідському районі. Там пошкодило дахи та фасади.
Є певні збої у роботі міського транспорту та електропостачанні.
Також були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет "Сільпо", прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. В останньому вилетіла більшість вікон і частково зруйнована огорожа.
Також руйнування зафіксували у житлових кварталах Основ’янського району. Ще один "Шахед" вибухнув на парковці багатоповерхівки.
Обстеження територій триває, і кількість пошкоджень, найімовірніше, зросте. Поки що у двох районах руйнувань зазнали 40 будинків, вибиті 3145 вікон. Крім цього, знищені й пошкоджені десятки цивільних авто,
Ремонту потребують три міські тролейбуси та кілька ділянок мереж вуличного освітлення.
Президент США Дональд Трамп направив делегацію Пентагону на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом до Києва для відновлення мирних перемовин з Україною.
Делегація планує зустрітися з президентом Зеленським, українськими військовими та оборонною промисловістю, а опісля провести переговори з російськими посадовцями.
Росія здійснила атаку на енергетичну інфраструктуру Івано-Франківської області, внаслідок чого постраждали 3 людини, зокрема 2 дітей.
Відомо про пошкодження одного домогосподарства.
У Тернополі після російського обстрілу вранці 19 листопада вміст хлору у повітрі перевищує норму у 6 разів.
Місцевих жителів закликали по можливості не виходити з дому та зачинити вікна.
Тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.
Також тимчасово перекрито міст на вулиці Городоцькій.
Автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об'їзд вулицею Конюшинною.
У Львові спалахнула пожежа через загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, але жертв та потерпілих немає.
В середу, 19 листопада, росіяни атакували Львівщину дронами та крилатими ракетами.
Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу. Попередньо, обійшлося без жертв й потерпілих.
Рано вранці 19 листопада російська армія атакувала Тернопіль ракетами та дронами, пошкодивши житлові будинки та іншу інфраструктуру.
Суттєво пошкоджена багатоповерхівка, а рух громадського транспорту на масиві "Сонячний" ускладнений через атаку.
США схвалили можливий продаж Україні системи ППО Patriot та супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів.
Україна хотіла придбати таке: