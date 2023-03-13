Пекло в Бахмуті, затор перед Кримським мостом: хронологія 383 дня війни

Росія не відмовилась від збройної агресії проти України, відтак Сили оборони продовжують протистояти ворогу. На Сході противник розпочав новий наступ, ситуація біля Бахмута складна, але контрольована ЗСУ.

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З боку Росії на під'їзді до Кримського мосту утворився величезний затор. Ввечері 12 березня черга з машин розтягнулася на 3 кілометри. Причина цього – технічка несправність на одному з пунктів огляду. Відомо, що на в'їзді на Кримський міст зламався рентген, яким перевіряють весь транспорт.Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зосередити найкраще підготовлені групи вагнерівців та прорвати оборону українських захисників. За добу 12 березня біля Бахмута було 39 боєзіткнень. Там загинуло 239 окупантів, ще 293 – поранені. ЗСУ підбили 2 ворожі танки Т-72 та знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса".Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що йому подобається ідея перейменування Росії в Московію. Високопосадовець запевнив, що обговорить з експертами можливість та доречність перейменування. Адже це має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія". Тобто росіяни з тих часів намагалися забрати історію Русі-України.