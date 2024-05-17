Політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що російський диктатор не відмовився від своїх планів. Але головне питання полягає в тому, що саме він вважає перемогою.

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Апетити стають скромнішими

Секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев перебував на цій посаді майже 20 років. Втім 12 травня 2024 року його замінили на Сєргєя Шойгу. За словами політтехнолога, Патрушев належав до радикально налаштованих людей, які переконували Путіна, що треба далі йти на Київ.

Але зараз помірні технократи закликають очільника Кремля бути реалістом. Наприклад, обмежитися лише Донбасом, можливо, ще частиною Харківщини й пояснити це "створенням безпечної зони для Бєлгорода".

Перемога як кінцева мета не міняється, але апетити стають скромнішими. Росіяни отримали по зубах і зрозуміли, що це боляче,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Утім ніщо не триває вічно. Путін може у будь-який момент все змінити. Наразі він обрав помірковану політику, але може у будь-який момент стати радикальнішим. Наприклад, тоді коли Путін відчує, що Патрушев мав рацію і треба поводитися жорсткіше. Тоді він може підписати відповідний наказ і Патрушев миттєво відновить свій колишній вплив.

Якщо Путін відчує, що перемога обходиться йому надто дорогою ціною, тоді подумає над тим, щоб зупинитися, але якщо окупанти просунуться або в України закінчиться зброя, то вирішить активніше йти вперед.

Заграє гордість, він подумає, що даремно дав слабину, тоді всі, хто радив від цього відмовитися залишаться без крісел. Але все це може змінитися. Ймовірно, Міхаїл Мішустін (російський прем'єр – 24 Канал) має карт-бланш на пів року, але після нового року градус конфронтації може зрости,

– підкреслив Галлямов.

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