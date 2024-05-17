Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что российский диктатор не отказался от своих планов. Но главный вопрос заключается в том, что именно он считает победой.

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Аппетиты становятся скромнее

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев находился на этой должности почти 20 лет. Впрочем 12 мая 2024 года его заменили на Сергея Шойгу. По словам политтехнолога, Патрушев принадлежал к радикально настроенным людям, которые убеждали Путина, что надо дальше идти на Киев.

Но сейчас умеренные технократы призывают главу Кремля быть реалистом. Например, ограничиться только Донбассом, возможно, еще частью Харьковщины и объяснить это "созданием безопасной зоны для Белгорода".

Победа как конечная цель не меняется, но аппетиты становятся скромнее. Россияне получили по зубам и поняли, что это больно,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Впрочем ничто не длится вечно. Путин может в любой момент все изменить. Сейчас он выбрал умеренную политику, но может в любой момент стать более радикальным. Например, тогда когда Путин почувствует, что Патрушев был прав и надо вести себя жестче. Тогда он может подписать соответствующий приказ и Патрушев мгновенно восстановит свое прежнее влияние.

Если Путин почувствует, что победа обходится ему слишком дорогой ценой, тогда подумает над тем, чтобы остановиться, но если оккупанты продвинутся или в Украине закончится оружие, то решит активнее идти вперед.

Заиграет гордость, он подумает, что зря дал слабину, тогда все, кто советовал от этого отказаться останутся без кресел. Но все это может измениться. Вероятно, Михаил Мишустин (российский премьер – 24 Канал) имеет карт-бланш на полгода, но после нового года градус конфронтации может возрасти,

– подчеркнул Галлямов.

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