Ворог пробивається до Покровська та активно атакує на ще 4 напрямках: карта бойових дій 6 червня

Російські війська не припиняють тиснути та атакують мало не на усіх ділянках фронту. Лише за минулу добу зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворожа армія просувається на Сумщині й вішає свої прапори в захоплених селах: аналіз і карти ISW

Яка ситуація на фронті

Впродовж минулої доби на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

Ворог атакує на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

Окупанти значно активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

Росіяни 9 разів атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

Окупанти намагаються просунутися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

Українські захисники відбили 26 ворожих штурмів на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

Росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.