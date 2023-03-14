ЗСУ відбили сотню атак росіян за добу: карта бойових дій за 14 березня

Сили оборони продовжують відбивати атаки та штурми окупантів поблизу Бахмута, оскільки росіяни все ще мають на меті захопити місто-фортецю та продовжити наступ на цьому напрямку.

Про актуальну ситуацію на фронті доповіли у зведенні Генштабу ЗСУ. Як наразі виглядає карта бойових дій аналізував 24 Канал.

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Наступ окупантів

Росіяни мають значні втрати, але продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські оборонці відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. Росія використовує тактику терору. Вона невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу окупанти завдали 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни.

У Генштабі попередили про високу загрозу ракетних ударів.

Обстріли Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка суттєво не змінювалась.

У Бєлгородській області окупанти продовжують роботи з інженерного обладнання ворожих позицій. Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів:

Михальчина Слобода Чернігівської області,

Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області,

Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище , Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині.

Ворог намагається прорватись біля Лиману

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти намагаються прорвати оборону наших військ. Вони без успіхів пробували наступати в районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове.

Також з артилерії обстріляли райони населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області;

Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне на Донеччині.

Крім того, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

Ситуація на фронті: карта бойових дій

Під обстріли потрапили Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно наступали в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Обстріляли понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. Під вогонь окупантів потрапили райони понад 50 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення. Мовиться про Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.