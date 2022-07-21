Конгрес може сам внести росію у список країн-спонсорів тероризму, якщо цього не зробить Держдеп

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена внести росію у список країн-спонсорів тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес.

За даними ЗМІ, спікерка Палати представників сказала це Ентоні Блінкену під час розмови цього тижня. Річ у тім, що саме Конгрес надав повноваження Держсекретарю повноваження вносити країни у список країн-спонсорів тероризму.

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У Конгресі погоджуються з думкою Пелосі

Журналісти поспілкувалися з представником Конгресу США, який заявив, що немає жодних перешкод для того, щоб ухвалити закон про визнання росії країною-спонсором тероризму. Щоправда, цей процес є складнішим, ніж внесення країни у відповідний список держсекретарем.

У Конгресі ще у травні законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму, однак цей документ був спрямований саме на те, що Ентоні Блінкен повинен внести країну-агресорку до відповідного списку.

За даними Держдепу, внесення росії у цей список передбачає значне посилення санкцій, адже мова йде й про покарання для осіб та країн, які ведуть торгівлю зі спонсором тероризму. Тобто санкції проти росії будуть суттєво розширені, шо можна побачити на прикладі Куби, Ірану, Сирії та Північної Кореї – у них набагато менше торгівельних відносин зі світом, ніж у росії.

ЗМІ стверджують, що саме цей момент наслідків внесення росії до переліку спонсорів тероризму міг вплинути на Держдеп і змусити його скептично ставитися до цього.

Зустріч Зеленської і Пелосі

У межах офіційного візиту до США перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Ненсі Пелосі та пригадала сказані нею слова ще навесні про те, що список країн-спонсорів тероризму можна викинути, якщо у ньому немає росії.

Під час зустрічі перша леді України та спікерка Палати представників США говорили про жертви серед цивільного населення через війну в Україні та загалом про чергові злочини росіян.

Наша розмова була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою. Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок,

– наголосила Зеленська.

Зустріч Олени Зеленської та Ненсі Пелосі / Фото з телеграму першої леді України

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