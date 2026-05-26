Потрібно бути готовими до руйнувань, – Кулеба зробив заяву після атак Росії на Київ

Українців закликали подбати про свій психологічний стан на тлі масованих атак Росії, зокрема по Києву. Дмитро Кулеба заявив, що мешканцям столиці треба готуватись до нових руйнувань від обстрілів.

Про це колишній міністр закордонних справ України повідомив в етері телемарафону.

Дивіться також Істерика Кремля: що криється за атакою на Київ і запуском "Орешника"

Що Кулеба рекомендує українцям?

На тлі масованих російських ударів по Україні Дмитро Кулеба звернувся до українців. Він заявив, що варто відпочити від життя у Києві, якщо не витримують психологічного навантаження та відчувають, що "не справляються".

Водночас ексміністр закликав залишатися уважними до загроз та обов'язково дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог.

Кулеба зазначив, що українцям потрібно бути готовими до наслідків обстрілів українських міст, зокрема до руйнувань.

Нам потрібно психологічно готуватися до наслідків російських атак і руйнувань. Ми бачили масштаби збитків після обстрілів у ніч проти 24 та 25 травня: пошкоджені житлові будинки, музеї, підприємства та інші об’єкти. Це важко сприймати емоційно, але до таких картин, на жаль, потрібно бути готовими,

– повідомив ексголова МЗС.

Росія погрожує Україні

Нагадаємо, що російське МЗС 25 травня закликало іноземців якнайшвидше виїхати з Києва. Його очільник Сергій Лавров пригрозив завдавати ударів по "центрах ухвалення рішень" та українському ВПК.

До цього представниця МЗС Росії Марія Захарова також заявляла, що Росія продовжить "удари у відповідь" по Києву.

На погрози агресорів відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав міжнародних партнерів не піддаватися російському шантажу. Наразі із союзниками обговорюють нові пакети підтримки та кроки у відповідь на дії Москви.