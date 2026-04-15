Україна нарощує тиск, а Росія втрачає сотні солдатів за квадратний кілометр, – Федоров

Сили оборони України тримають позиції на фронті та збільшують тиск на російську армію і економіку. Втрати окупантів уже перевищують їхній щомісячний рівень мобілізації.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на засіданні формату "Рамштайн", передає 24 Канал.

Яких втрат зазнає Росія?

Михайло Федоров зазначив, що завдяки діям Сил оборони кожен метр української території стає надзвичайно дорогим для російської армії.

Зараз Росія втрачає 254 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр. У Донецькій області ворог втрачає в середньому 428 військовослужбовців на квадратний кілометр,

– уточнив міністр оборони.

Федоров також заявив про зміцнення протиповітряної оборони України. За його словами, рівень перехоплення крилатих ракет сягнув 80%, а дронів – понад 90%. Результати покращились навіть попри складну зиму, коли Росія прагнула знищити українську енергетику.

За даними Міноборони, з листопада 2025 року до березня 2026 року ворог випустив по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч безпілотників типу "Шахед".

Одночасно із посиленням оборони Україна докладає дипломатичних зусиль для досягнення миру та збільшує тиск на Росію.

"Україна посилює тиск на економіку Росії, зокрема в її енергетичному секторі. Наші дії порушують логістику, збільшують витрати та зменшують ресурси, доступні для фінансування цієї війни", – резюмував міністр.

