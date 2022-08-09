Нещодавно мобілізовані російські батальйони гірше підготовлені й жорстокіші до цивільних, – ISW

Очевидно, що батальйони російської армії, які складаються з нещодавно мобілізованих, гірше підготовлені. Однак серед новобранців є чимало злочинців, тож вони ще жорстокіше ставляться до цивільних.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Експерти зауважили, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські війська почали розгортати менш професійні окупаційні сили та посилювати тиск на місцеве населення.

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росія набирає в армію злочинців

Українські розвідники розповіли, що на Херсонщині, зокрема у Голій Пристані, окупаційні війська посилюють тиск на мирних жителів на блокпостах. Своєю чергою, в Балаклію перекинули новомобілізований батальйон російських засуджених злочинців.

В Інституті вивчення війни припускають, що цих новобранців, ймовірно, помилували за службу. Після прибуття серед окупантів "різко зросли" жорстокість, аморальна поведінка та агресивне ставлення до місцевого населення.

Цей звіт (ГУР – 24 канал) демонструє один з ефектів широкомасштабних спроб росії мобілізувати якомога більше росіян, незалежно від їхньої придатності до служби,

– зазначили експерти.

За інформацією розвідки, між російськими окупаційними підрозділами різних етнічних груп посилюються конфлікти на расовій основі. Це також впливає на безпеку мирного населення на тимчасово окупованих територіях. У ГУР навели кілька прикладів поведінки загарбників:

Нещодавно російські силовики застрелили з етнічних мотивів чеченського заступника командира частини в Запоріжжі.

Своєю чергою, в Зеленопіллі Луганської області нетверезий окупант за кермом БТР збив електроопору, знеструмивши все місто.

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російська армія може частіше розгортати такі батальйони

В ISW зазначили, що щойно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше навчені, менш професійні та жорстокіші до населення на тимчасово окупованих територіях, ніж професійні російські солдати чи навіть призовники, які пройшли формальний військовий вишкіл.

російські війська для контролю над населенням в окупованих частинах України можуть дедалі частіше розгортати низькоякісні, погано навчені підрозділи, наприклад ті, що складаються із засуджених,

– вважають експерти.

В Інституті вивчення війни підсумували, що таке розгортання може зменшити компетенцію окупаційної влади та контрпартизанських операцій, збільшивши натомість підтримку Україною рухів, які чинять опір російській окупації.

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