У Харкові зараз дуже небезпечно, – радниця голови ОВА Попова

російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Харкову 13 липня, однак ракета комплексу С-300 над містом збили сили ППО. Слідчі опублікували фото, які разом з іншими матеріалами передадуть відповідним структурам і до світового суду.

По Харкову б'ють з РСЗВ

Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова. Вона додала, що при цьому сьогодні у Харкові порівняно спокійний день, і ніхто з цивільних не постраждав.

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Вчора, на жаль, ситуація була іншою. Унаслідок ворожих ударів було поранено 5 людей у Харкові та ще 5 у області. Мова йде про мешканців районів, які росіяни обстрілюють щоденно, зокрема Чугуївський та Богодухівський. Також унаслідок обстрілу 1 цивільний загинув.

Наталія Попова також розповіла, що насамперед мешканці Харківщини страждають унаслідок ударів, яких росіяни завдають з реактивних систем залпового вогню. Якщо ж говорити про "Гради", які раніше "накривали" усі райони Харкова та практично знищили Салтівку, зараз, завдяки старанням ЗСУ, вони не дістають до міста. Українські захисники відтіснили їх від меж Харкова.

Повертатися поки що не варто

"Я в черговий раз звертаюся до харків'ян та жителів області, щоб вони встановили застосунок "Тривога", тому що окрім повітряної тривоги, він попереджує і про загрозу артилерійських обстрілів", – закликала радниця голови ОВА.

Крім того, для усіх, хто хотів би повернутися до міста або можливо досі не виїхав звідти, вона підкреслила, що наразі Харків не є безпечним містом. Особливо це стосується дітей, жінок та літніх людей.

Коли він стане безпечним, я впевнена, що керівництво країни та регіону скаже харків'янам, що наступив той момент, коли варто повертатися,

– запевнила Попова.

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