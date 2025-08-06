За минулу добу ворог наступав на всіх напрямках. Йому вдалося досягти незначного успіху лише не окремих напрямках.

ISW не підтверджує жодного факту окупації населеного пункту за останню добу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті за даними ISW?

Російські війська мали певні успіхи у Харківській та Донецькій області. Українські ж сили йспішно контатакували поблизу Часового Яру.

На Курському напрямку у неназваних районах російські війська продовжували наступальні дії, але жодного успіху не досягли.

у неназваних районах російські війська продовжували наступальні дії, але жодного успіху не досягли. На Сумському напрямку наступ ворога триває, але жодних результатів він за добу не приніс. Бої точилися біля Юнаківки, Миропілля та Олександрії. Бійці ГУР 5 серпня зайши у тил ворога та порушили його постачання. За непідтвердженими заявами російських мілблогерів українці також успішно контратакували біля Новокостянтинівки.

наступ ворога триває, але жодних результатів він за добу не приніс. Бої точилися біля Юнаківки, Миропілля та Олександрії. Бійці ГУР 5 серпня зайши у тил ворога та порушили його постачання. За непідтвердженими заявами російських мілблогерів українці також успішно контратакували біля Новокостянтинівки. У Харківській області російські сили атакували, але безуспішно. Бої тривали біля Козачої Лопані, Кудіївки, Гоптівки та Вовчанська.

російські сили атакували, але безуспішно. Бої тривали біля Козачої Лопані, Кудіївки, Гоптівки та Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог теж наступав і знову без успіху. Російські війська атакували біля Куп'янська, Мирного, Голубівки, Красного Першого, Дворічної, Фиголівки, Нововасилівки, Колодязного, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

ворог теж наступав і знову без успіху. Російські війська атакували біля Куп'янська, Мирного, Голубівки, Красного Першого, Дворічної, Фиголівки, Нововасилівки, Колодязного, Петропавлівки та Степової Новоселівки. У напрямку Борової успіхів ворог не мав. Атакував біля Богуславки, Греківки, а також у напрямку Чернещина, Дружелюбівки та Ольгівки.

успіхів ворог не мав. Атакував біля Богуславки, Греківки, а також у напрямку Чернещина, Дружелюбівки та Ольгівки. На Лиманському напрямку російські війська змогли просунутися. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Новомихайлівки.

російські війська змогли просунутися. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Новомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Незначний успіх ворог має біля Серебрянці та на північному заході від Соледара.

Незначний успіх ворог має біля Серебрянці та на північному заході від Соледара. Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру . Українські сили нещодавно просунулися на схід від Ступочок. Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру, у напрямку Віролюбівки, поблизу Білої Гори та Предтечина.

. Українські сили нещодавно просунулися на схід від Ступочок. Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру, у напрямку Віролюбівки, поблизу Білої Гори та Предтечина. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку . Ворог має успіх на схід та південний схід від Неліпівки та на південний схід від Щербинівки. Бої тривали біля самого Торецька, Диліївки, Олександро-Шултине, Катеринівки, Попового Яру, Полтавки, на південь від водосховища Клебан Бук, поблизу Романівки та Щербинівки.

. Ворог має успіх на схід та південний схід від Неліпівки та на південний схід від Щербинівки. Бої тривали біля самого Торецька, Диліївки, Олександро-Шултине, Катеринівки, Попового Яру, Полтавки, на південь від водосховища Клебан Бук, поблизу Романівки та Щербинівки. На Покровському напрямку російни продовжували наступальні дії, але успіхів не досягли. Російські війська атакували поблизу Родинського, Сухецького, Володимирівки, Бойківки, Заповідного (колишня Никанорівка), Суворового, Красного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Миколаївки, під Мирноградом, біля Лисівки, Леонтовичів, Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького.

російни продовжували наступальні дії, але успіхів не досягли. Російські війська атакували поблизу Родинського, Сухецького, Володимирівки, Бойківки, Заповідного (колишня Никанорівка), Суворового, Красного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Миколаївки, під Мирноградом, біля Лисівки, Леонтовичів, Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького. Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого просування не досягли. Ворог наступав у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Муравки, Новоукраїнки, Олексіївки та Зеленого Кута, у напрямку Філії, поблизу Зеленого Гаю та Іванівки.

, але підтвердженого просування не досягли. Ворог наступав у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Муравки, Новоукраїнки, Олексіївки та Зеленого Кута, у напрямку Філії, поблизу Зеленого Гаю та Іванівки. На Великомихайлівському напрямку ворог атакував, але просування не досяг. Російські війська вели наступальні дії в районах Піддубного, Мирного, Товстого, Андріївки-Клевцове, біля Маліївки, Шевченка, Воскресенки та Олександрограда.

ворог атакував, але просування не досяг. Російські війська вели наступальні дії в районах Піддубного, Мирного, Товстого, Андріївки-Клевцове, біля Маліївки, Шевченка, Воскресенки та Олександрограда. Окупанти продовжували наступ на Запоріжжі , але безуспішно. Росіяни атакували у напрямку Новоандріївки, у Плавнях, у напрямку Приморського.

, але безуспішно. Росіяни атакували у напрямку Новоандріївки, у Плавнях, у напрямку Приморського. На Херсонському напрямку ворог успіху не мав, застосовував дрони.

Ситуація на фронті: дивіться карти ISW