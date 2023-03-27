Ситуація в Авдіївці загострюється, ворог зазнає величезних втрат: хронологія 397 дня війни
27 березня 2023, 06:24Читать новость на русском
Станом на 27 березня в Україні триває вже 397 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші оборонці героїчно протистоять ворогу.
24 Канал зібрав усі головні події, які відбулись у цей день на фронті та міжнародній арені.
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