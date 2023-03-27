Ситуація в Авдіївці загострюється, ворог зазнає величезних втрат: хронологія 397 дня війни

Станом на 27 березня в Україні триває вже 397 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші оборонці героїчно протистоять ворогу.

24 Канал зібрав усі головні події, які відбулись у цей день на фронті та міжнародній арені.

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Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що вагнерівці дуже залежать від постачання боєприпасів від міноборони Росії. Зараз такого "безліміту снарядів", як під час керівництва Сєргєя Суровікіна, немає.Українських дітей у таборах в окупованому Криму бив ексберкутівець, який розганяв Майдан. ЗМІ встановили особу ймовірного ката дітей – мовиться про Валерія Астахова. Колишній беркутівець після окупації Криму перейшов на бік росіян.У Туреччині розробили новий безпілотник-винищувач Bayraktar. Він оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ, виробником якого є "Мотор Січ".



Новий безпілотник Bayraktar з українським двигуном / Фото з твіттеру Ердогана

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що з міста будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя там. Відповідно у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони. Це рішення ухвалили після того, як під час одного з обстрілів був приліт неподалік від них.