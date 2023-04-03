ЗСУ відбили понад 70 атак противника: хронологія 404 дня війни

В Україні триває 404 день від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ситуація на лінії фронту важка, однак наші захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу.

Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.Попри численні заяви Росії про техніку, якій "аналогов нєт", на фронті з російського боку стає все менше новітнього озброєння. Росіяни "розконсервовують" радянську техніку.Росія збирається розмістити ядерну зброю у Білорусі. Раніше Лукаш Ясіна – глава МЗС Польщі – заявив, що Росія намагається все більше втягнути офіційний Мінськ у кремлівську військову машину. Окрім того, це – ще сильніше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України.Ще 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. У мережі опублікували кадри з місця інциденту.

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