У Пентагоні заявили, що Україна вже знищила понад сотню важливих російських цілей

За інформацією Пентагону, Україна вже знищила понад 100 важливих цілей російських окупантів. Більшість з них ЗСУ вдалось ліквідувати на Донбасі, зокрема, завдяки високоточному американському озброєнню.

Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю журналістам 20 липня. Він уточнив, що мовиться про російські командні пункти, склади боєприпасів, ППО, радіолокаційні пункти та станції зв'язку, а також далекобійні артилерійські позиції.

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Україна досягла прогресу у війні проти росії

За словами Міллі, більшість російських "значимих цілей" українські захисники й захисниці ліквідували на Сході протягом останніх кількох тижнів. Це стало можливим, зокрема, завдяки покращенню точності завдання ударів ЗСУ шляхом застосування американської артилерії.

Ці удари неухильно знижують здатність росії забезпечувати свої війська, командувати та контролювати власні сили, а також продовжувати їхню нелегальну агресивну війну,

– зауважив американський генерал.

Міллі підкреслив, що активне знищення російських командних пунктів, складів, радіолокаційних станцій тощо свідчить про досягнення Україною прогресу у боротьбі проти російських сил. Водночас, за словами генерала, росія продовжує завдавати "десятків тисяч" артилерійських ударів по території нашої держави щодня.

Вони (росіяни – ред. 24 канал) не зможуть робити це безкінечно. Вони вже витратили багато "розумних" боєприпасів й їхні можливості стають все меншими,

– наголосив командувач сил армії США.

Високопоставлений американський чиновник також додав, що росія наразі не знищила ще жодної системи HIMARS. При цьому військовий не виключає, що окупантам може "пощастити", й вони ліквідують американську систему на території України у майбутньому.

До слова, Міллі оцінив, що битва за Донбас "скоріш за все, триватиме до кінця літа" й росії вдасться досягти незначних успіхів у регіоні, проте великою ціною. Він зауважив, що серед загиблих в Україні росіян – вже "тисячі лейтенантів і капітанів, сотні полковників і безліч генералів".

Додамо, що за актуальними оцінками Сполучених Штатів Америки, росія залучила до повномасштабної війни проти України загалом майже 85% від усієї своєї армії.

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