Ворожа бронетехніка передавила половину своєї ж групи: комбат розповів про тактику росіян

Росіяни мають суттєву перевагу у зброї, техніці, боєприпасах. Вони ремонтують танки, які були підбиті чи спалені, тому українські військові намагаються знищувати їх на ближчій відстані до себе.

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик розповів 24 Каналу, що виїжджає колона танків, її знищують, а згодом той самий танк знову бере участь у штурмових діях. Тепер окупанти врахували, що бійці допускають техніку ближче й змінили тактику.

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Росія кидає людей на смерть

Після знищення бронекулака, ворог перейшов до тактики постійних штурмів малими піхотними групами до 5 людей. Українські військові їх знищують. Система спостереження зосереджується саме на них.

Росія посилає своїх людей фактично на смерть, кидає їх на мінні поля. Зрозуміло, що кілька бійців не можуть штурмувати батальйонний порядок оборони, але країна-агресорка не шкодує військових і продовжує кидати їх в наступ.

У цей час росіяни визначають наші вогневі позиції, положення піхоти, паралельно готують "танкові кулаки". Тому двічі в тиждень відбувається вся ця історія з бронетехнікою. А перед цим, по вирахуваних позиціях ЗСУ, йде серйозний артналіт,

– розповів командир батальйону "Свобода".

Зрозуміло, що сили у нас та у ворога різні. Тому такі атаки здебільшого залишаються без відповіді. Попри завдані втрати, окупанти ще мають достатньо засобів для ведення війни.

Яку тактику обрав ворог

Окупанти намагаються підібрати незручний, на їхні думку, момент для нас і починають випускати танки. Спереду йде техніка, яка має очистити дорогу від мін. За танками їде бронетехніка з десантом піхоти.

Завдання ворога – доїхати до позицій ЗСУ, скинути піхоту й поки вона знищується, вони підвозять нову партію. Тактика зрозуміла, наші бійці знають, що з нею робити, проте, на жаль, вона дієва.

До того ж окупанти вчаться. Наприклад, розуміють, що перші машини можуть знищити, тому вони їдуть без боєкомплекту й так запобігають його детонації. Втім тактика спрацьовує ще й через те, що Росія взагалі не цінує своїх людей.

Командир може послати 50 бійців на смерть просто для того, щоб ми використали весь протитанковий запас, а тим часом запустити по флангах невеликі групи ДРГ з розрахунком на те, що ми їх пропустимо,

– пояснив Петро Кузик.

"Був інший випадок, коли доїхала остання "мотолига" до позиції. Вона скинула десант. Ми почали працювати і по машині, і по десанту. Більшість піхоти злягла й не встигла заскочити в окоп. Тоді мехвод "мотолиги" в істериці почав розвертатися і тікати. Що цікаво – втікав гусеницею по своєму ж особовому складу. Він передавив половину штурмової групи", – додав командир батальйону "Свобода".

На жаль, таке ставлення до солдатів приносить окупантам результат. Вони погрожують бійцям смертю, ставлять загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відмовляється йти у бій. Саме це дозволяє ворогу тиснути й просувати вперед.