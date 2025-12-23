Вони не кинуті сам на сам, – командувач НГУ висловився про піхоту після гучної заяви Білецького

Олександр Півненко відреагував на заяву командира Третього армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького стосовно переведення некомпетентних офіцерів у піхоту. Командувач Національної гвардії України зазначив, що піхотинці – це основа війська, і вони не кинуті сам на сам.

Що сказав Півненко про піхоту та підготовку бійців в НГУ?

Олександр Півненко зазначив, що піхота не залишена наодинці на фронті. А наративи про "дорогу в один кінець" є елементом інформаційно-психологічних операцій Росії.

Війна важка. Тривала війна – це завжди про втрати, про надвеликі зусилля кожного бійця і командира і про витримку, яка щодня перевіряється на міцність. Ми не маємо права це прикрашати або знецінювати,

– зазначив генерал.

Командувач НГУ підкреслив, що так само не можна дозволяти ворогу чи будь-кому переконувати українців, що держава, командування чи ті, хто ухвалює рішення, залишають піхоту сам на сам із небезпекою.

"Ми постійно вдосконалюємо підготовку – і базову загальновійськову підготовку, і підготовку за напрямками. Вміння діяти впевнено у складних умовах, надати собі допомогу чи врятувати побратима – це не слова для звіту. Це речі, які реально працюють тоді, коли вони багато разів відпрацьовані на навчаннях і доведені до автоматизму", – наголосив Півненко.

Він зазначив, що офіцери Нацгвардії нині воюють: і ті, хто сьогодні служить у Головному управлінні, і ті, хто в територіальних управліннях, корпусах, управліннях військових частин різного рівня.

Багато з них пройшли шлях із 2014 року – від піхотинця до офіцера. Є серед нас і ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії. Є ті, хто у складі екіпажів БпЛА виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Сьогодні, напевно, в країні не залишилося родин, яких війна так чи інакше не торкнулася. Ми всі в цій боротьбі разом – без винятків,

– пише Півненко.

Він також назвав принциповим пріоритетом технічні засоби на полі бою.

"Розвиток і вдосконалення засобів РЕБ, РЕР (радіоелектронної розвідки – 24 Канал), зв'язку, безпілотних систем, зокрема БпЛА та наземних роботизованих комплексів, – це не "мода війни". Це наша інвестиція у підтримку і збереження піхоти, у зменшення ризиків для людей, які тримають фронт", – наголосив генерал.

Півненко запевнив, що відбувається робота над оснащенням підрозділів якісними бронеавтомобілями, озброєнням і технікою – саме тими, яких потребують бійці і які вже добре зарекомендували себе на фронті й реально рятують життя під час виконання бойових завдань.

Піхота – це основа! І наш обов'язок – зробити все можливе, щоб вона була підготовлена, прикрита, оснащена і знала: вона не сама,

– підкреслив командувач.

Олександр Півненко додав, що у Національній гвардії станом на сьогодні понад 100 військовослужбовців відзначено найвищою нагородою – званням Героя України, а більше ніж 16 000 – державними нагородами, і велика частка із них – саме піхотинці.

