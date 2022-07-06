Без ліків, стікають кров'ю й гниють живцем: поранених окупантів звезли до Луганська

Поранених загарбників масово звозять у лікарні тимчасово окупованого Луганська. Медикаментів там фактично немає, тому окупанти доживають останні дні у муках.

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, більшість "трьохсотих" – з Лисичанського напрямку. Серед них – російські військові, найманці країни-окупантки та незаконно мобілізовані жителі тимчасово окупованих територій України.

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Чимало поранених – у дуже важкому стані. За їхнє життя ніхто, звичайно, не бореться.

Ба більше, країна-окупантка навіть не забезпечила своє "гарматне м'ясо" медикаментами, які могли б полегшити страждання. Поранені загарбники стікають кров'ю й фактично гниють живцем. У липні на Луганщині фіксують справжню спеку – вона лише ускладнює агонію росіян.

Вочевидь, більшість поранених – помруть. Без ліків та належної допомоги лави "двохсотих" поповнять навіть ті, хто мав усі шанси вижити. Окупанти думали, що на Луганщині їх очікує тріумф. Однак у реальності загарбники можуть сподіватися хіба на те, що країна-окупантка колись таки вирішить забрати їхні трупи.

У ворога на Луганщині – тисячі "двохсотих"

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що під час штурму Лисичанська кількість загиблих та поранених окупантів сягнула тисяч.

Окупанти щодня отримують наказ просуватися далі. Водночас російського "гарматного м'яса" стає все менше. Ще живі загарбники не завжди можуть виконати наказ. А якщо таки роблять це, зазнають ще більших втрат.

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