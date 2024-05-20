Президент Болгарії назвав перемогу України у війні проти Росії "неможливою"

Президент Болгарії Румен Радев висловився щодо перемоги України у війні проти Росії. Болгарський очільник назвав перемогу нашої держави над Росією "неможливою".

Радев також пов'язав війну в Україні із замахом на прем'єр-міністра Словаччина Роберта Фіцо. Крім того, болгарський президент застеріг від негативних наслідків у разі продовження війни в Україні.

Цікаво Розворот Болгарії в бік Росії: чи втратить Україна одного з головних союзників на Балканах

Радев висловився про перемогу України у війні

Президент Болгарії заявив, що продовження війни є катастрофічним для всіх сторін. За словами Радева, війна неминуче впливає на всі сторони конфлікту.

"Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", – сказав Радев.

У відповідь на запитання журналіста про те, який сигнал доніс замах на Фіцо до Європи, болгарський президент послався на російське вторгнення в Україну.

Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення,

– заявив він.

Радев також сказав, що вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією й Україною розпалювався і в Європі. Зокрема, він не хоче, щоб "голоси за мир зустрічалися пострілами".

"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті", – додав болгарський президент.

До того ж Радев розкритикував політиків, партії та ЗМІ за "несправедливе навішування ярликів проросійськості" на опозиційні голоси. Радев висловив занепокоєння негативними наслідками такого зображення.

Президент Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, то Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом". За словами Радева, це матиме "надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".

Президент Радев також наголосив на необхідності політичних рішень для досягнення миру, а не надання зброї. Він попередив, що незалежно від наявності зброї, "результат залишиться тим самим", але з потенційно руйнівними наслідками. Радєв наголосив на важливості усвідомлення потенційної "загрози тисяч жертв і руйнування України, якщо військові дії триватимуть".

Румен Радєв є проросійським політиком та рішучим противником надання військової допомоги Україні. Він також втрапляв у скандали, де називав війну проти України – "конфліктом".