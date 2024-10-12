Росіяни зайшли у село неподалік Курахового: оновлення карти DeepState

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, але особливо – у Донецькій області. За останній час зафіксовано просування окупантів у районі 3 населених пунктів, ще в одне село ворогу вдалося зайти.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомляють аналітики DeepState, передає 24 Канал.

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Просування росіян за данними DeepState

Так, станом на 12 жовтня росіянам вдалося просунутися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському.

Кілька днів тому DeepState писали, що ворог зосередився саме на штурмах в бік Острівського. Він використовує сприятливу обстановку і цими діями намагається вийти до Курахового вздовж річки Вовча.

Можливі також спроби прорватися північніше, щоб обійти Курахове зі сторони Курахівського водосховища в напрямку населених пунктів Іллінки та Берестки,

– додавали аналітики.

Варто наголосити, що росіяни не контролюють Острівське повністю, там тривають бої.

Росіяни хочуть вийти до Курахового: дивіться на карті

Щодо відтинку Гродівка-Новогродівка, то попри ілюзію спаду активності, росіяни постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Як писав DeepState, десь окупанти дійсно вперлися і не мали успіху, але є і ділянки, які їм вдалося прощупати. Зокрема, кілька днів тому ворог окупував три населені пункти в районі міста Мирноград – Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр

"Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив", – зазначається у зведенні.

Діями у районі Новоолександрівки армія Росії має на меті прорватися до траси Покровськ-Констянтинівка.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті