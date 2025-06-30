Росіяни просунулися одразу біля 6 населених пунктів Донеччини: оновлена мапа DeepState

Росія продовжує тиснути на лінії фронту. Зокрема, противник просунувся одразу біля 6 населених пунктів Донецької області.

Про це у понеділок, 30 червня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.

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Де просунулися росіяни

За даними DeepState, на Донеччині ворог мав просування біля 6 населених пунктів, що поблизу адмінкордону з Дніпропетровською областю.

Йдеться про Зелений Кут, Зірку, Ялту, Вільне Поле, Шевченко та Федорівку.

Ситуація в Донецькій області: дивіться на карті

Нагадаємо, за минулу добу, 29 червня, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Захисники зупинили 37 штурмових дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Окрім того, на Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.