Луганщина тримається, – Гайдай сказав, чому про "референдум" окупантів не може мовитись

Американські аналітики прогнозували, що росія планує анексувати окуповану територію України вже восени цього року. У фейковій "республіці" вже створюють штаб, який має займатися підготовкою до незаконного референдуму.

Однак про розвиток подій, який запланували собі російські загарбники, не може бути й мови. Про це 24 каналу чітко сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Увага росіяни вночі потужно обстріляли Білогорівку, а в Сєвєродонецьку значні проблеми з водою

За його словами, росіяни планують зробити"референдум" по всій області. Однак для цього їм треба усю Луганську область в її адміністративних кордонах визнати як незаконну квазіреспубліку.

Утім, це неможливо зробити, оскільки на невеликій частині Луганщини досі точаться бої.

Луганщина ще тримається. Наші Збройні Сили знищують ворога на території Луганської області. Тому де-юре окупанти не можуть про це говорити,

– пояснив Гайдай.

Попри це, шойгу вже відзвітував, нібито область вже "взяли". Це не так – окупанти досі не можуть вийти на адміністративні кордони Луганщини.

Які плани в окупантів

Тож зараз, за його словами, агресор буде кидати усі сили на Бахмут та Сіверськ. Єдина "проблемка" для окупантів – у них не все гаразд з резервами, зокрема після того, як українські оборонці потрощили росіян у Сєвєродонецьку, Попасній, Золотому. Там ворожа армія втратила величезну кількість людей та техніки.

До того ж наші артилеристи провели блискучу роботу по командних пунктах та великих складах російської армії.

Про розвиток наступу на Бахмут, проблеми росіян та "референдум" на Луганщині: дивіться відео

Яка ситуація в Білогорівці та Верхньокам'янці

Вчора уночі, 19 липня, російські окупанти потужно обстріляли Білогорівку з реактивних систем залпового вогню "Град".

Наступ ворога вдалось зупинити. Тож на цьому напрямку російські війська зазнали значних втрат.

Нагадаємо, що Білогорівка та Верхньокам'янка перебувають під контролем Збройних Сил України.

"Однак це таки війна. Ворог проти нас потужний, з величезними ресурсами. Нам головне виграти війну, хоча кожне місто та село дуже важливе. Але якщо доведеться з боями залишити якийсь населений пункт – це не буде трагедією. Нам важливий кінцевий результат. Ще раз наголошу, що ніхто Луганську область не "здавав", – додав Гайдай.

І наголосив, що не має сумнівів у тому, що наші Збройні Сили зможуть повернути кожну загарбану росіянами територію.