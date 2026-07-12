Росія атакуватиме усе, що зможе, на глибині до 100 кілометрів в Україні, – "Флеш"

Війна Росії з Україною перейшла із бойових дій на фронті до атак до території одне одного. Тепер ворог дедалі менше обмежуватиме себе у виборі цілей, по яких буде бити.

Про це написав радник міністра оборони України та фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як зміниться характер атак?

З наближенням можливих мирних переговорів війна, за словами "Флеша", переходить від бойових дій на фронті до ударів великої та середньої дальності.

Тут Україна у вигіднішому становищі, бо у Росії розташовано більше критично важливих об'єктів, які впливають на ведення війни. Навіть за кілька років, пояснив фахівець, ворог не зможе повністю захистити всю інфраструктуру.

Водночас Україна вразливіша, бо росіяни не обмежують себе у виборі цілей для атак.

Тому треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе, що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності,

– зауважив "Флеш".

Радник Міноборони запевнив, що Україна має достатньо ресурсів і можливостей для ураження російських стратегічних об'єктів.

Нагадаємо, що на тлі посилення російських ударів по автозаправних станціях, місцева влада, зокрема Сумщини, закликала людей утриматись від відвідування АЗС.

Атаки росіян по АЗС на території України можуть бути елементом психологічного тиску на цивільних та спробою створити проблеми із забезпечення пальним у прифронтових регіонах.