Російські війська продовжують тиск на українські позиції в районі Добропілля. Воно є останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Взяття цього міста відкриє Росії шлях до повного контролю над Донецькою областю, яка залишається одним із ключових елементів у кремлівських планах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як Росія наближається до оточення Покровська?

За даними видання, одна з головних транспортних артерій, що веде до Покровська, фактично заблокована через атаки БпЛА та засідки.

Щоб дістатися до своїх позицій, солдати тепер йдуть пішки, іноді на відстань до 20 кілометрів, тягнучи за собою спорядження.

У неділю вранці російські війська влаштували засідку на український підрозділ у Родинському. Цей населений пункт, хоч і невеликий, має критичне стратегічне значення: контроль над ним забезпечує росіянам вихід до мережі доріг, що підтримують українську оборону. З взяттям Родинського Україна втратила ще один маршрут постачання, тепер до Покровська є фактично лише 1 логістичний шлях.

Українські військові повідомляють, що через інтенсивну активність ворожих дронів автомобільні поїздки стали майже неможливими.

На тлі ескалації боїв навколо Добропілля та Костянтинівки, ситуація набуває загрозливого характеру. Зі слів солдатів, захоплення Покровська вже не виглядає гіпотетичним, це лише питання часу.

Якщо Покровськ впаде, лінію фронту від Павлограда, території, яку українським військам буде вкрай складно обороняти, відокремлюватимуть тільки відкриті сільськогосподарські угіддя, пише The Telegraph. "Падіння Покровська тепер видається не питанням "чи візьме", а скоріше питанням "коли", зазначає видання.

Деякі солдати прогнозують, що він може впасти протягом кількох днів, інші – тижнів. Зараз мало хто говорить про невизначеність, тільки про терміни,

– пише видання.

Успіхи росіян пов'язують з елітними російськими підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті в Курську, а тепер перенаправлені в Покровськ. Путін, ймовірно, зосередив свою увагу на місті й використовує всю міць своїх військ для його захоплення.

Тим часом надії покладають на політичні ініціативи. Дональд Трамп, чинний президент США, поставив Путіну 10-денний ультиматум на початок мирних переговорів. Однак українські бійці сумніваються, що зможуть утриматися на позиціях навіть до цього часу.