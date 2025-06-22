Сирський не виключає, що Росія може почати новий наступ з Білорусі після навчань "Захід-2025"
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключає повторний наступ з Білорусі після навчань "Захід-2025".
- Навчання "Захід-2025" заплановані на вересень, білоруська сторона зменшила їх масштаби і перемістила вглиб території.
- Після навчань "Захід-2022" російські війська залишилися у Білорусі і почали наступ на Київ, подібний сценарій не виключений у майбутньому.
- Президент Володимир Зеленський також не виключає можливості сценарію нового вторгнення.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключив, що Росія може почати новий наступ з Білорусі. Це можливо у контексті проведення навчань "Захід-2025".
Саме після таких навчань у 2022 році російські війська залишилися у Білорусі та почали наступ на Київ з півночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".
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Росія може знову спробувати почати наступ з півночі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський застеріг, що після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2025" не виключається повторна спроба вторгнення в Україну з боку Білорусі.
Сирський нагадав, що подібна тактика вже була застосована Кремлем у лютому 2022 року, коли під виглядом спільних маневрів російські війська зайшли до Білорусі, але пізніше не вийшли з неї, невдовзі розпочавши широкомасштабне вторгнення до України.
Президент Володимир Зеленський також не виключив такого сценарію.
Навчання "Захід-2025"
Цьогорічні стратегічні навчання "Захід-2025", які проводяться у межах Союзної держави, заплановані на вересень. За офіційною інформацією білоруського Міноборони, у головній фазі маневрів візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців. Втім, естонська розвідка оцінює можливу реальну чисельність учасників – включно з технічним персоналом і резервістами – у 100 тисяч осіб.
Наприкінці травня білоруська сторона оголосила про зменшення масштабів навчань та їх переміщення вглиб білоруської території – подалі від кордонів НАТО.