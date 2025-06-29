Російські курсанти примусово "проходять практику" на фронті війни з Україною, – AТЕШ

За даними агентів руху "АТЕШ", росіяни відправляють російських курсантів "проходити практику" на полі бою в України. Навчальні корпуси та майданчики для курсантів у Росії пустують, бо всі вихованці вже на фронті.

Цю інформацію підтвердило не одне російське джерело. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".

Дивіться також Росіяни "перекидають" війська у Криму: "Атеш" викрив маневр окупантів

Росія відпрваляє на війну в Україну молодих курсантів військових інститутів

Агент руху "АТЕШ" зафіксував тривожну ситуацію у Військовому інституті зв’язку, що розташований на проспекті Суворова, 32 у Санкт-Петербурзі. Головний корпус установи порожній – там тривають ремонтні роботи, а охорону забезпечує посилений патруль поліції.

За словами агента, він обійшов усю територію: казарми та навчальні корпуси залишаються безлюдними. Навіть на контрольно-пропускному пункті, де раніше чергували курсанти, зараз нікого немає. Причина – майже всіх курсантів примусово відправили на війну в Україну під виглядом проходження "навчальної практики". Насправді ж молодих хлопців перекидають у зону бойових дій, часто без належної підготовки.

Факт масового залучення курсантів до бойових дій підтвердив також інший агент "АТЕШ" із штабу Ленінградського військового округу. Це ще одне свідчення глибокої кадрової кризи в армії Росії.