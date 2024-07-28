Іран і КНДР продовжують надавати летальну зброю Росії для війни проти України, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Іран та КНДР продовжують поглиблювати свою участь у війні проти України. Ці країни все ще надають Росії летальну зброю для атак по українських військових чи населених пунктах.

В обмін на це, як зауважили в ISW, Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з цими двома державами.

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Що відомо про посилення співпраці Росії з Іраном і КНДР

Аналітики зазначили, що іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що у жовтні Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції.

Окрім того, за оцінками Банку Кореї, у 2023 році валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022 роком. Зростання зафіксоване вперше після щорічного скорочення з 2019 року.

Корейський банк також підрахував, що важка та хімічна промисловість КНДР, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, у 2023 році зросли на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю, допомогло Пхеньяну стабілізувати ціни та, ймовірно, стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво.

У ISW також зазначили, що Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та компоненти до них.