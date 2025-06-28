"Шахеди" замість КАБів: росіяни змінюють тактику обстрілів на передовій

Російські війська дедалі активніше застосовують безпілотники типу Shahed для завдання ударів по українських позиціях уздовж лінії фронту. Йдеться, зокрема, про модифікації "Герань-2" та "Герань-3".

ISW звертають увагу на зміну тактики Росії та посилення ролі ударних дронів на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Росіяни дедалі частіше застосовують "Шахеди" замість КАБів

Фахівці ISW аналізують як власні спостереження, так і заяви російських пропагандистів, зокрема одного з так званих "воєнкорів", який стверджує, що замість авіабомб з коригуванням (КАБ) війська дедалі частіше використовують БПЛА "Герань-2". Ці дрони, створені на базі іранських Shahed-136, модернізовані для більшої дальності, швидкості та вантажопідйомності.

Активне використання дронів для ударів по командних і опорних пунктах ЗСУ на передовій почалося ще взимку – перші подібні атаки здійснювала 51-ша загальновійськова армія Росії (раніше 1-й армійський корпус бойовиків так званої "ДНР"). Надалі до використання "Гераней" готується й угруповання військ "Центр", що діє на Покровському й Новопавлівському напрямках.

Зазначається, що російські дрони можуть частково замінити авіабомби вагою 500 та 1000 кілограмів. Наприклад, новітній "Герань-3", як заявляється, нібито здатен нести бойову частину до 300 кілограмів зі швидкістю польоту близько 500 кілометрів на годину. При цьому можливе подальше збільшення бойового навантаження за рахунок зменшення дальності, наприклад до 500 кілограмів.

ISW наголошує, що зазначена інформація співвідноситься з власними висновками інституту: розширене використання дронів стало можливим завдяки зростанню темпів виробництва та вдосконаленню технічних характеристик.