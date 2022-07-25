російських військових за відмову воювати тримають у підвалах на Луганщині: розслідування ЗМІ

Чимало російських окупантів усвідомивши, що війна не буде такою легкою для них, як здавалося, відмовляються воювати. Однак командування не відпускає відмовників додому, а тримає їх під вартою на території Луганщини.

Причина цього банальна – російське командування боїться, що якщо дозволяти відмовникам покидати зону бойових дій, то охочих поїхати геть стане більше. Тому тих, хто таки написав рапорт, не пускають додому.

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Окупантам обіцяли, що після 3 місяців війни можна поїхати додому

Журналісти поспілкувалися з батьком одного з окупантів, який розповів, що командування обіцяло загарбникам відпустку та можливість покинути фронт взагалі після 3 місяців війни. Однак тих, хто вирішив скористатися цим правом, далі Луганщини не випустили. Їх утримують в підвалах.

Батько окупанта скаржиться, що відмовників утримують в жахливих умовах та навіть катують. Тобто всіма методами намагаються змусити повернутися на фронт.

Окрім цього, батько окупанта розповів, що його син підписав контракт на службу у ворожій армії до початку війни, а коли росія почала повномасштабне вторгнення, командування обіцяло що його та інших таких же контрактників залучатимуть до "роботи на кордоні", а не до бойових дій, бо у них немає досвіду. Однак і тут командування, як не дивно, збрехало.

Скільки окупантів відмовилося від участі у війні

За даними ЗМІ, окупанти на Луганщині сформували цілий центр, де утримують відмовників. За їхніми підрахунками, у підвалах та гаражах утримують щонайменше 234 загарбників.

За свідченнями загарбників та їхніх родичів, охороняють відмовників члени приватної військової компанії. ймовірно Вагнера.

ЗМІ також опублікували історію одного з таких окупантів, який розповів своєму батьку про те, що написав рапорт на відмову в участі в війні, а потім повідомив, що його викликали на зустріч до якогось генерала. Після цього він разом з іншими відмовниками опинився у Брянці, де їх відправили як вантажників на склади.

Цей же окупант розповів батьку, що командування пропонує відмовникам повернутися на фронт. Вибір у них невеликий – повернутися у свою частину або в іншу. Таких "щасливчиків-окупантів" у Брянці, за словами цього ж таки загарбника, щонайменше 33. Однак щонайменше 2 з цієї групи згодом відправили в СІЗО, а через кілька днів і той окупант припинив виходити на зв'язок.

Загалом за даними ЗМІ після розслідування відкритих джерел, щонайменше 1 793 російських окупантів відмовилися від участі у війні.

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