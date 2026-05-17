Росія втрачає позиції в Україні вперше з 2023 року, – The Economist

Світові ЗМІ відзначають успіхи ЗСУ. Росіяни ж втрачають не тільки людей, але й позиції.

Про це 17 травня написав The Economist. Водночас медіа зауважило: оскільки навіть короткочасне перемир'я не вдалося зберегти, навряд чи війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Чи правда, що Росія втрачає позиції на війні в Україні?

Журналісти звернули увагу, що перебіг російсько-української війни починає змінюватися. Весняний наступ Росії зупинився. Ба більше, уперше з жовтня 2023 року окупанти мають "невеликі, але стійкі територіальні втрати".

Контекст. Мова про те, що Сили оборони України відвойовують нашу землю. А 2023 рік, імовірно, означає кінець українського контрнаступу та перехід стратегічної ініціативи до Росії. Додамо, що ідеться саме про територію України без урахування Курської операції.

Наш моніторинг, що використовує карти бойових дій від аналітичного центру ISW, свідчить: цього року російські війська захопили близько 220 квадратних кілометрів, або лише 0,04 відсотка території України. Однак останнім часом Україна почала відвойовувати втрачені позиції: 30-денна ковзна середня показує, що ЗСУ відбили близько 189 квадратних кілометрів. Можливо, Росія затримується перед літнім наступом. Це також може стати поворотним моментом у війні,

Наскільки швидко просуваються росіяни на фронті / Інфографіка The Economist

Довідка. Ковзне середнє, або рухоме середнє (moving average) — один із інструментів аналізу випадкових процесів та часових рядів, що полягає в обчисленні середньої підмножини значень. Простими словами, це середнє арифметичних значень цін за певний проміжок часу. "Ковзна" в назві терміну означає, що для кожного нового часового інтервалу розрахунок оновлюється. Відповідно до коливань коригується середнє значення.

Окрім цього, видання моніторить втрати росіян у війні. Для цього аналізують оцінки втрат від розвідувальних служб, представників оборони та незалежних дослідників. Військовий трекер The Economist дозволяє ЗМІ моделювати щоденні показники смертності на основі інтенсивності бойових дій.

За нашими оцінками, станом на 12 травня загинуло від 280 тисяч до 518 тисяч російських солдатів, а загальна кількість втрат (включаючи поранених) становила від 1,1 до 1,5 мільйона, що означає, що близько 3 відсотки чоловічого населення Росії до війни призовного віку було вбито або поранено,

Втрати росіян у війні проти України / Інфографіка The Economist

Інші ЗМІ теж пишуть про поразки росіян

Схожий матеріал випустили CNN 14 травня. В ньому сказано, що серія російських успіхів в Україні завершилася.

Офіцер Кирило Бондаренко з підрозділу ударних БпЛА Lazar's Group Нацгвардії України заявив: бійці ЗСУ бачать і відчувають, як змінюється настрій серед російських військ на передовій. Ті виснажені.

Україна завдає успішних ударів середньої дальності та відвойовує території на Запоріжжі. Тож CNN написали: "Україна, можливо, й не виграє, але вона програє набагато менше, ніж Росія".

Важливо! 16 травня в розмові з 24 Каналом речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів про ситуацію на Запоріжжі. Там українські підрозділи перехопили ініціативу біля Степногірська і відновили контроль над позиціями завдяки контратакам.

А Крістіна Гарвард, заступниця керівника групи з питань Росії в ISW, розповіла журналістам CNN, що переговорна стратегія Путіна тепер тріщить по швах. Диктатор будував її на припущенні, що військові перемоги Росії "неминучі", а тому США мають відступити вбік і не заважати "добивати" Україну. Тепер саме життя спростувало ці тези.

Що кажуть експерти про весняний наступ Росії?