У 2024 року кожен захоплений кілометр "коштував" Росії життя щонайменше 27 солдатів

Минулого року Росія зазнала найсерйозніших втрат з початку повномасштабного вторгнення. За підрахунками журналістів і аналітиків, на кожен кілометр захопленої території припадає 27 загиблих окупантів.

Підрахунок враховує лише підтверджені імена загиблих і не включає втрат так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Які втрати росіян у 2024 році

Опозиційні російські медіа систематично аналізують втрати армії Росії у війні проти України. В їхніх дослідженнях враховуються лише підтверджені дані – імена загиблих військових. При цьому втрати угрупувань так званих "ДНР" та "ЛНР" не беруться до уваги.

Автори зазначають, що впродовж перших двох років війни динаміка втрат була нерівномірною: періоди інтенсивних бойових дій з великою кількістю загиблих чергувалися з тимчасовими затишшями.

Згідно з аналізом, у 2023 році найбільша кількість загиблих припала на перші три місяці року – під час спроб Росії захопити Вугледар і Бахмут. За даними аналітиків, у 2022 році було встановлено особи 17 890 загиблих росіян, а в 2023 – уже 37 633.

Інфографіка підтверджених втрат росіян (Джерело: BBC)

Ситуація у 2024 році виглядала інакше – спаду втрат не фіксували взагалі. Найбільші бойові втрати російських військ спостерігалися у період із вересня по листопад.

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), у цей час російські сили просунулись на 2 356 квадратних кілометрів, однак українські війська успішно обороняли позиції, не допустивши прориву.

Журналісти підрахували, що за ці три місяці загинуло щонайменше 11 678 росіян. Однак, оскільки враховувалися лише ті, чия загибель була зафіксована у відкритих джерелах, реальна кількість втрат, ймовірно, значно вища.

Усього, за оцінками ISW, у 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів території. Таким чином, кожен кілометр територіального просування обійшовся агресору в життя щонайменше 27 солдатів, без урахування поранених. Нагадаємо, йдеться лише про публічно визнані втрати з точною датою смерті.