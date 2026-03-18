Військовий експерт пояснив, чому росіяни штурмують на конях

Росіяни намагалися атакувати на мотоциклах та навіть використовують коней у своїх штурмах. Звісно, ресурси країни-агресорки не треба применшувати, але навіть у її армії є виснаження.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Василь Пехньо, додавши, що коли на посадках з'явиться зелене забарвлення, то росіяни можуть активніше просуватися. Це створить проблеми для української армії.

Чому росіяни штурмують на конях?

З іншого боку, це відкриває можливості для наших штурмових груп інфільтруватися в тили противника. Але те, що росіяни зараз переміщаються на конях, – не зовсім свідчить про їхню деградацію, хоча вона також помітна.

Вони не від хорошого життя сідають на коней. Причина в тому, що подекуди в прифронтових смугах їм потрібно долати по 20 кілометрів пішки, як і нашим бійцям.

Я спілкувався з командирами й отримав інформацію, що справді "якість" російського штурмовика суттєво знижується останнім часом. Тобто це уже людина передпенсійного віку, яка справді йде на смерть, коли штурмує посадку,

– додав Василь Пехньо.

Такому солдату надзвичайно важко подолати дистанцію у 20 кілометрів. Він приходить виснажений і вже не може вести штурмові дії. Можливо, росіяни застосовують коней, щоб зекономити фізичні ресурси людини.

Але завдання Сил оборони – не просто знищувати велику кількість піхоти, але зробити так, щоб російські солдати не досягали своїх цілей. Можна тільки уявити, що буде, коли кіл-зона розшириться на 40 кілометрів та яким тобі буде стан штурмовика, який подолає таку відстань.

Цікаво! Про штурми на конях 18 березня написав командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, українські військові зірвали великий наступ росіян на Запоріжжя, де ворог використав навіть кінні підрозділи. Окупанти активізувалися з настанням весни.

Яку тактику використовує Росія на фронті?