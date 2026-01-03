Окупанти просунулися у Мирнограді та Покровську: оновлення мапи DeepState

Російські загарбники не припиняють спроб захопити якомога більше української території. На жаль, ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині, зокрема у Мирнограді та Покровську.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

У суботу, 3 січня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти просунулися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.

До слова, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що російські війська біля Покровська продовжують використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами, попри великі втрати.

Останнім часом суттєво збільшилася кількість техніки, яку окупанти застосовують. Мовиться про бронетехніку, танки, автомобілі, багі, мотоцикли, квадроцикли. Це дозволяє росіянам швидше пересуватися по замерзлому ґрунту.

