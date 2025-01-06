Росіяни атакують на Курщині та штурмують Покровськ: карта бойових дій 6 січня

Росія продовжує наступати та намагається просунутися вглиб України. Проте українські Сили оборони дають мужню відсіч ворогу.

Загалом за минулу добу зафіксовано 184 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося дві безрезультатні російські атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували українські Сили оборони 12 разів та намагалися просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.

Росіяни атакують на Лиманському напрямку: ситуація на карті

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію росіян в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

Російська армія штурмує Покровськ: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

ЗСУ відбивають атаки поблизу Курахового: ситуація на карті

На Времівському напрямку російська армія здійснила 13 штурмів українських позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Для ударів ворог активно залучав авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники безрезультатно атакували наші позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.

У Курській області Сили оборони України продовжують операцію. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. Наразі відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів і про 445 артилерійських обстрілів. За минулу добу українські воїни на цьому напрямку відбили 47 атак окупантів.