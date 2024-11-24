Просування Росії на Курщини та на півдні Донеччини: огляд карт фронтів від ISW за 23 листопада
24 листопада 2024, 02:20Читать новость на русском
Американський Інститут вивчення війни розповів про зміни в ситуації на фронті за 23 листопада. Аналітики зазначили, що ворог мав певні просування у Курській області Росії, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей.
На інших напрямках явних просувань росіян зафіксовано не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 23 листопада
- Російські сили нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі безперервних боїв у цьому районі 23 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 листопада, показують, що росіяни нещодавно трохи просунулися на південний схід від Дар'їно (на південний схід від Коренево) і на сході цього населеного пункту.
- Російські війська 22 і 23 листопада продовжували наземні наступи на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили підтверджених наступів.
- 23 листопада російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просувалися.
- Цього ж дня російські війська атакували на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки, але не просунулися.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 23 листопада / Фото ISW
- 22 і 23 листопада російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та Ступочок (на південь від Часового Яру), але не мали просування.
- Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька та на захід від Торецька поблизу Леонідівки 22 та 23 листопада, але не зробили жодного підтвердженого наступу.
- Росіяни також робили заяви про те, що їхні війська нещодавно просунулися на південь від Покровська на тлі наступальних операцій 22 і 23 листопада, однак ISW не знайшов підтвердження цим словам.
- Окупанти стверджували, що їхні війська кілька разів наступали на Курахівському напрямку, але ISW не може незалежно перевірити ці заяви.
- У Росії також повідомляли, що їхні війська просунулися на північний схід від Вугледара, але підтверджених наступів не було.
- Нещодавно російські війська здійснили механізований штурм у районі кордону Донецької та Запорізької області та пішли вперед. На геолокаційних кадрах, опублікованих 22 листопада, видно, як українські сили відбивають хвилі російської механізованої атаки в полях на південний схід від Великої Новосілки, що вказує на те, що російські війська просунулися в цьому районі.
- Російські військові 22 і 23 листопада продовжували наземні наступи на заході Запорізької області, в тому числі на північний захід від Роботиного поблизу Кам'янського, але не просунулися.
- На Дніпровському напрямку в лівобережній частині Херсонської області 22 і 23 листопада тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.