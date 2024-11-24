Просування Росії на Курщини та на півдні Донеччини: огляд карт фронтів від ISW за 23 листопада

Американський Інститут вивчення війни розповів про зміни в ситуації на фронті за 23 листопада. Аналітики зазначили, що ворог мав певні просування у Курській області Росії, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей.

На інших напрямках явних просувань росіян зафіксовано не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

До теми Росіяни просунулися в 12 населених пунктах на Курщині та Донеччині, – DeepState

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 23 листопада

Російські сили нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі безперервних боїв у цьому районі 23 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 листопада, показують, що росіяни нещодавно трохи просунулися на південний схід від Дар'їно (на південний схід від Коренево) і на сході цього населеного пункту.

(на південний схід від Коренево) і на сході цього населеного пункту. Російські війська 22 і 23 листопада продовжували наземні наступи на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська і Тихого , але не зробили підтверджених наступів.

і , але не зробили підтверджених наступів. 23 листопада російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна , але не просувалися.

, але не просувалися. Цього ж дня російські війська атакували на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки, але не просунулися.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 23 листопада / Фото ISW