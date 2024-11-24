Просування Росії на Курщини та на півдні Донеччини: огляд карт фронтів від ISW за 23 листопада

24 листопада 2024, 02:20
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Автор: Владислав Кравцов

Американський Інститут вивчення війни розповів про зміни в ситуації на фронті за 23 листопада. Аналітики зазначили, що ворог мав певні просування у Курській області Росії, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей.

На інших напрямках явних просувань росіян зафіксовано не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 23 листопада

  • Російські сили нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі безперервних боїв у цьому районі 23 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 листопада, показують, що росіяни нещодавно трохи просунулися на південний схід від Дар'їно (на південний схід від Коренево) і на сході цього населеного пункту.
  • Російські війська 22 і 23 листопада продовжували наземні наступи на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили підтверджених наступів. 
  • 23 листопада російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просувалися. 
  • Цього ж дня російські війська атакували на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки, але не просунулися. 

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 23 листопада / Фото ISW

  • 22 і 23 листопада російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та Ступочок (на південь від Часового Яру), але не мали просування. 
  • Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька та на захід від Торецька поблизу Леонідівки 22 та 23 листопада, але не зробили жодного підтвердженого наступу.
  • Росіяни також робили заяви про те, що їхні війська нещодавно просунулися на південь від Покровська на тлі наступальних операцій 22 і 23 листопада, однак ISW не знайшов підтвердження цим словам.
  • Окупанти стверджували, що їхні війська кілька разів наступали на Курахівському напрямку, але ISW не може незалежно перевірити ці заяви. 
  • У Росії також повідомляли, що їхні війська просунулися на північний схід від Вугледара, але підтверджених наступів не було. 
  • Нещодавно російські війська здійснили механізований штурм у районі кордону Донецької та Запорізької області та пішли вперед. На геолокаційних кадрах, опублікованих 22 листопада, видно, як українські сили відбивають хвилі російської механізованої атаки в полях на південний схід від Великої Новосілки, що вказує на те, що російські війська просунулися в цьому районі.
  • Російські військові 22 і 23 листопада продовжували наземні наступи на заході Запорізької області, в тому числі на північний захід від Роботиного поблизу Кам'янського, але не просунулися.
  • На Дніпровському напрямку в лівобережній частині Херсонської області 22 і 23 листопада тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.