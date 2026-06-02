Війна може закінчитися до кінця доби за однієї умови, – Пєсков видав цинічну заяву

У Путіна заявили, що війна нібито може "завершитися до кінця доби". Але не забули поставити чергову цинічну умову.

З новими заявами речник Кремля Пєсков виступив 2 червня, якраз після масованої атаки на Україну та нових вбивств українців.

Що сказав Пєсков про закінчення війни?

Пєсков заявив, що так звана російська "сво" може бути завершена до кінця доби.

Для цього Зеленському треба надати наказ ЗСУ залишити територію регіонів Росії,

– цинічно сказав він.

Про які саме території йдеться, речник Кремля не уточнив. Втім, не складно зрозуміти, що росіяни називають "російськими" окуповані регіони України.

Не забув Пєсков згадати й про удар по Старобільську. На думку російського керівництва, якщо Київ "іде на нелюдські теракти проти дітей", то це "зовсім інша парадигма" війни.

За словами путінського посіпаки, Росія "воліла б досягти своїх цілей мирним шляхом" і нібито відкрита до мирних переговорів.

"Але якщо Київ продовжить відмовлятися від переговорів, сво продовжуватиметься", – поставив умову Пєсков.

Варто зауважити, що голова Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що позиція України на перемовинах залишається незмінною. Він наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки й не відмовиться від Донбасу.

Також керівник ОП зауважив, що українська влада чудово розуміє ризики перетворення територій на так звані "сірі зони", тому гарантії безпеки та фіксація областей є безальтернативними пунктами.