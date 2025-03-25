На Сумщині розширюється "сіра" зона, – дані Deep State

На Сумщині ситуація все ще залишається напруженою. Зокрема частина територій поблизу Веселівки, Володимирівки та Журавки опинилися в "сірій" зоні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка ситуація у прикордонній зоні Сумської області

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула в коментарі Суспільному зазначив, що російські війська продовжують намагатися прорвати український кордон на Сумщині. У районах так званої "сірої" зони тривають активні бої.

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Зокрема, ворог намагається пробитися біля населених пунктів Басівка та Володимирівка, щоб створити там санітарну зону.

Сили Оборони діють, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника. У російської армії зараз значно більше угруповування військ, тому стримати їх є задачею із зірочкою,

– йдеться у повідомленні Deep State.

Нагадаємо, що за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, росіяни намагаються прорватися в районах Новенького та Журавки, однак підрозділи Сил оборони оперативно зупиняють ворожі атаки. Він додав, що для перетину кордону противник використовує малі штурмові групи.