Здаються в полон цілими підрозділами: у розвідці розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить"
Росіяни на війні в Україні розуміють, що їх кинули вмирати. Відтак, українським державним ресурсом "Хочу жить" вже скористались понад мільйон людей.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. За його словами, користувачі ресурсу – переважно росіяни, передає 24 канал.
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Росіяни поки що вивчають можливості ресурсів
Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації,
– заявив Юсов.
Варто додати, що це ще не прямі звернення, однак люди вивчають для себе та своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій війні, розв'язану Путіним.
Результативним показником, за словами Юсова, є те, що на гарячу лінію та в чат-бот щодня звертаються більше 100 осіб.
"Результати стосуються, як і окремих солдатів, які здаються в полон, так і цілих підрозділів. І це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані", – сказав Юсов.
За його словами, це та категорія людей, яка взагалі не розуміє, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються.
Втрати окупантів станом на 17 грудня
Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 97 690 своїх солдатів. Зокрема, за добу загарбники втратили:
- особового складу – 420 людей;
- танків – 2980 (+5),
- бойових броньованих машин – 5952 (+6),
- артилерійських систем – 1946 (+3),
- РСЗВ – 410 (+4),
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563,
- спеціальної техніки – 171.