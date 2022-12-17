Здаються в полон цілими підрозділами: у розвідці розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить"

Росіяни на війні в Україні розуміють, що їх кинули вмирати. Відтак, українським державним ресурсом "Хочу жить" вже скористались понад мільйон людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. За його словами, користувачі ресурсу – переважно росіяни, передає 24 канал.

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Росіяни поки що вивчають можливості ресурсів

Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації,

– заявив Юсов.

Варто додати, що це ще не прямі звернення, однак люди вивчають для себе та своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій війні, розв'язану Путіним.

Результативним показником, за словами Юсова, є те, що на гарячу лінію та в чат-бот щодня звертаються більше 100 осіб.

"Результати стосуються, як і окремих солдатів, які здаються в полон, так і цілих підрозділів. І це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані", – сказав Юсов.

За його словами, це та категорія людей, яка взагалі не розуміє, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються.

Втрати окупантів станом на 17 грудня

Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 97 690 своїх солдатів. Зокрема, за добу загарбники втратили: