Прикидаються НАБУ чи знайомляться онлайн: СБУ викрила нові схеми вербування українців ворогом

СБУ фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Так, ворог збільшив кількість так званих операцій "під чужим прапором".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як Росія намагається вербувати українців для злочинів?

У СБУ пояснили, як ворог намагається вербувати українців: росіяни видають себе за працівників правоохоронних органів України та під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

Під час таких операцій окупанти:

телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

⁠⁠використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");

вимагають гроші нібито за закриття фейкових "кримінальних проваджень";

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Правоохоронці наголосили, що представники Росії можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за "працівників правоохоронних органів". В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи.

Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові "повістки" з вимогою з'явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники спецслужб Росії контактують із громадянином телефоном, видаючи себе за "українських правоохоронців", і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За це фігурант має виконувати поставлені завдання,

– пояснили в СБУ.

Крім цього, росіяни для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками та виманюють їхні персональні дані та контакти.

"Згодом з користувачем сервісу зв'язується російський куратор, який видає себе за "співробітника Служби безпеки України" і звинувачує у співпраці з Росією. Приводом виступає спілкування з "фейковою" дівчиною, яка нібито "пов'язана з ворожими спецслужбами". Щоб уникнути "відповідальності", фігуранту пропонують співпрацювати", – зазначили в Службі безпеки

Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії:

стежити за певною особою;

перенести пакунок з однієї адреси на іншу;

придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті тощо.

Що робити, аби не потрапити на гачок ворога?

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.

Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних "завдань", –

наголосили правоохоронці.

У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ за можливими контактами:

Чат-бот "Спали" ФСБшника";

Телефон: 0 800 501 482;

Email: callcenter@ssu.gov.ua

