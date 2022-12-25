"Береш одного – два інші по акції": Сергій Стаховський показав полонених вагнерівців

З початку повномасштбного вторгнення український спортсмен Сергій Стаховський попрощався із тенісом. Натомість зараз він проходить службу на передовій у лавах Національної гвардії України.

Нещодавно тенісист у своїх соціальних мережах похизувався трофеями. Стаховський опублікував фото захоплених у полон вагнерівців.

Цікаво Мінус російська "шишка": в Україні ліквідували начальника шпигунів окупантів

У ПВК "Вагнера" проходила акція

На фото видно, що у двох полонених очі перемотані жовтою стрічкою з написом "акція". Відтак, у коментарях підписники почали жартувати, що спортсмен захопив одного окупанта у полон, а двох інших – взяли по акції.

Крім того, Стаховський натякнув, що його підрозділ захопив у полон "цілий сет" вагнерівців.

Захоплені у полон вагнерівці / Фото Сергій Стаховський

. Сергію Стаховському 36 років. Він переможець восьми турнірів ATP; фіналіст юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді. За кар'єру заробив 5,4 мільйона доларів призових.

Нагадаємо, що Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон.

Втрати окупантів станом на 25 грудня

Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Лише упродовж останньої доби українські захисники знищили 620 російських вояк.

Крім того, за добу росіяни втратили: