Переговори на паузі: політолог спрогнозував, чи можливе завершення війни до зими

Попри заяви Путіна про "завершальну фазу СВО", реальні передумови для мирних переговорів зараз відсутні, оскільки Росія все ще прагне воєнної перемоги. Водночас США залишаються незамінним посередником у цьому процесі.

Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що реальні переговори можуть розпочатися лише у разі провалу літнього наступу Росії.

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Чи готовий Путін до переговорів?

Путін в Казахстані повторив тезу, яку він вперше сформулював 9 травня, а саме: "цілі СВО мають бути досягнуті". Також він зазначив, що Росія наступає по всіх фронтах кожного дня.

Ми знаємо, як вони наступають і які результати, але це тільки в уяві Путіна. І те, що він сказав, це не про переговори. Росія, до речі, не заперечує переговорів. Вони регулярно по різних каналах кажуть про переговори, але Путін не розуміє реальну ситуацію на фронті,

– сказав Фесенко.

Політолог наголосив, що наразі не бачить "вікна можливостей". За його словами, переговори зараз на паузі, а сигнали, які йдуть з боку президента України стосуються саме США, які мають відновити процес.

Китай не збирається зараз втручатися в переговорний процес, що стало очевидно, після візиту Трампа до Сі Цзіньпіна. Поки США грають ключову роль в переговорному процесі по російсько-українській війні, Китай буде осторонь.

"У Кремлі США сприймають як посередника, готового їх вислухати й домовитися. Але цей формат не дав результату, зокрема через принципову позицію України, яка не готова до поступок. Це помітили й в Росії. У російських пабліках дедалі частіше дивуються: якщо Київ нібито є маріонеткою Вашингтона, то чому не виконує вказівок? Відповідь проста – Україна діє самостійно", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Кирило Буданов заявив, що Україна не піде на територіальні поступки та не відмовиться від Донбасу. За його словами, Київ усвідомлює ризики появи "сірих зон", тому гарантії безпеки залишаються принциповою умовою. Також він наголосив, що росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни, а українські удари зруйнували міф про всесильність Росії.

Чому Європа не може замінити США у переговорному процесі?

Водночас Європа не може бути посередниками, тому що європейці кажуть, що вони союзники України. Тому Європа має брати участь в переговорах, але не замість США, а разом з Україною.

Зараз Росія не готова до реальних мирних переговорів. Кирило Буданов підтвердив, що переговорів на вищому рівні наразі немає. Тривають лише технічні переговори про обмін полоненими та обмін думками щодо точкового припинення вогню.

Будуть спроби їх відновити, але американці повернуться в реальний переговорний процес тоді, коли завершиться переговорна епопея з Іраном. Зеленський сказав, що за декілька тижнів це можливо. А може й ні. Можу сказати, це відбудеться, але лише коли буде якась мирна декларація між США та Іраном,

– зазначив Фесенко.

Зараз Росія робить ставку на літній наступ на Донбасі та продовження масових ударів по Україні. Якщо ці плани не дадуть результату, а українські дії навпаки, посилять проблеми Росії, тоді до вересня чи жовтня можуть сформуватися передумови для початку серйозних переговорів. Тому експерт вважає, що така можливість є, але говорити про це зараз ще зарано.

Що ще відомо про заяви Путіна?

Володимир Путін заявив, що має намір провести "закриту розмову" щодо можливої відповіді Росії на нібито український удар по Старобільську. За його словами, цією атакою українська влада буцімто "відкрила нову сторінку" конфлікту.

Тим часом у Санкт-Петербурзі готуються до чергового економічного форуму, який стане вже п’ятим від початку повномасштабної війни. Через такі заходи російська влада намагається шукати нові можливості для підтримки війни.