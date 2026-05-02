Сирський назвав напрямок, де значно зросла активність російських військ

Олександр Сирський повідомив про активізацію російської армії на Донеччині. Лише на Костянтинівському напрямку відбулось 83 боєзіткнення з початку тижня.

Про це 2 травня повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Дивіться також Планували захопити 5 об'єктів у місті, – боєць KRAKEN пригадав прорив росіян у Харків

Де Росія посилила атаки?

Олександр Сирський повідомив, що відвідав район відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів у Слов'янсько-Краматорській та Костянтинівсько-Дружківській агломераціях. За його словами, у квітні російські війська там атакували значно активніше. Вони намагаються наступати невеликими піхотними групами, використовуючи артилерію та дрони.

Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій,

– додав Сирський.

Також під час робочої поїздки головком провів наради з командуванням армійського корпусу, представниками 10 ОГШБр "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Сторони обговорили поточну ситуацію, стан забезпечення та питання взаємодії. Також командири пропонували способи виявлення та знищення російської піхоти.

"Основна увага – ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах", – уточнив Сирський.

Він також додав, що ухвалив низку рішень для покращення постачання бійців та подякував їм за роботу.

За даними ISW, окупанти прагнуть створити буферну зону біля кордону із Сумщиною. А на Донеччині точаться інтенсивні бої. Водночас українські військові контратакують, тож росіяни зазнають значних втрат.

До речі, значні втрати росіян, на думку начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данила Борисенка, свідчать про те, що їм не вдасть просунутися від Родинського до Білицького, як вони собі запланували.

Так, українські бійці завдали авіаудару по Гришиному, де ворог ховався у забудові. В результаті успішного удару було ліквідовано 15 російських десантників.